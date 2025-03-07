Австралийский «овощной» оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса
Австрийский оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru
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Музыканты уже дали более 300 концертов
Австрийский оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса Коллектив исполняет уникальные композиции — на свежих овощах!
Идея зародилась еще в конце девяностых. Оказалось, что из моркови и огурца получается отличная флейта. А тыква — прекрасно подходит на роль ударных.
За несколько часов до выступления музыканты сами изготавливают инструменты. А после продукты отправляют на переработку. Или готовят из них суп, который артисты съедают со зрителями.
За более чем 20-летнюю историю — «овощной» оркестр сыграл 344 концерта.