В прокат вышла комедия «Дорогая, я больше не перезвоню»

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

Большую часть сцен сняли с использованием технологий виртуальной реальности.

Свой кино-подарок к 8 Марта приготовили российским женщинам создатели НМГ-Кинопрокат. На экраны вышла романтическая комедия «Дорогая, я больше не перезвоню».

И это не просто отличный фильм для хорошего настроения, а настоящий прорыв в киноиндустрии. Большую часть сцен сняли с использованием технологий виртуальной реальности.

Причем вдохновлялись создатели работами известных художников. Как это повлияло на ход сюжета, и все-таки перезвонит ли герой Никиты Ефремова, все выяснил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«Дорогая, я больше не перезвоню» — это и комедия, и фэнтези, и приключения. Успешный рекламщик Даня с синдромом отложенной жизни оказывается в коме и попадает в прихожую загробного мира.

Дальше аэропорт, из которого всего два рейса — в ад или рай.

Даня путешествует по своему подсознанию и не теряет надежды вернуться в мир живых.

Больше 70% картины сняли с использованием технологии виртуальной реальности. В коме — в подсознании соединяются реальный и вымышленный миры, так и у главного героя. В фильме работу подсознания удалось показать, благодаря VR-технологиям.

Они здесь не просто инструмент, а отражение психики персонажа.

«Герой попадает в ту ситуацию, когда у него внутренний конфликт. „Чувак, тебя сейчас не будет“, возникает возможность собственной такой перепрошивки», — рассказал актер фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» Никита Ефремов.

Перепрошивка шла в восьми локациях — точки перемещения героя по своему подсознанию. Все имеют отсылку к великим архитекторам и художникам. Аэропорт в стиле Гауди. Бар в стиле Ван Гога. За референсы взяты две его знаменитые работы. Их анимировали с учетом техник автора.

«Был персонаж, идущий на экране. Дальше в определенный момент актер знал, когда он доходит до точки. Он выходил на актера, был нанесен грим прямо с мазками, как будто он вышел из картины», — заявил основатель студии eXtraOrdinary Virtual Production Юрий Ярушников.

Так снимают в этом виртуальном мире. На камеру устанавливают трекер.

Запускают локацию на огромном экране, собранном из тысячи маленьких.

«И начинается магия. Каждая локация — будто игра, в которую ты погружаешься и перемещаешься, как в реальном мире. Даже есть статисты. Их специально оцифровали, интегрировали в виртуальный мир и задали вектор движения», — рассказал Польшаков.

Перспектива изображения меняется в зависимости от движения камеры. Чтобы отрисовать все локации и виртуозно интегрировать их в картину, художникам понадобилось почти пять месяцев. Помогли нейросети.

«Нейросеть помогала делать предвизуализацию, создавая тот бар, мы могли в нейронке посмотреть, как он будет выглядеть. Как будут выглядеть отражающие поверхности, и только после этого уже залочить и с художником-постановщиком создать декорации, контент», — подчеркнул арт-директор студии eXtraOrdinary VirtualProduction Константин Королев.

Визуализация помогала погрузить актеров в эту атмосферу и отработать по максимуму все сыгранные чувства, в том числе страхи.

«Загробный мир — это тоже путешествие, в котором, может быть, нас ждет что-то интересное, что-то увлекательное, но с другой стороны — это что-то страшное, и вот аэропорт для меня метафора этого ожидания», — рассказал режиссер и сценарист фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» Александр Фомин.

Фильм уже называют прорывом для индустрии. Такого масштабного использования виртуальной реальности при съемках в России еще не было. Яркий живой мир оценили не только сами его создатели, но и первые зрители.

«Я смотрела сегодня фильм как ребенок, мне нравилось все», — заявила женщина.

«Это приятно, что в российским кино мы можем уже наблюдать современные технологии», — отметила зрительница.

«Классный фильм! Жить надо здесь и сейчас», — подчеркнула еще одна зрительница.

А узнать, перезвонит ли дорогой главный герой, а также самому посмотреть на это бесшовное соединение виртуального и реального миров, оценить колоссальную работу авторов можно уже сейчас в кинотеатрах. Чтобы погрузиться в этот мир, картину однозначно стоит смотреть на большом экране.