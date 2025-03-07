При условии восстановления: в России разрешат рубить лес ради горнолыжных комплексов

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

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Сейчас в России более четырех миллионов катающихся на лыжах, и их число продолжает расти.

В России разрешат рубить леса для строительства горнолыжных комплексов. Минэкономразвития доработал законопроект, который вносит поправки в Лесной кодекс.

Как пишут «Известия», вырубка будет возможна только при условии компенсационного восстановления — в одном месте вырубили и в другом столько же посадили.

Представители туристической отрасли инициативу поддерживают и считают, что она не повредит лесу, который служит защитой от лавин в горах. По оценкам издания, на сноуборде или горных лыжах в общей сложности катаются около четырех миллионов россиян. Всего в стране насчитывается около 400 действующих горнолыжных комплексов. И в ближайшие годы планируют возвести еще около 20.