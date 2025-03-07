Су-25 на охране курского приграничья. Лучшее видео из зоны СВО
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипажи штурмовой авиации бьют с малых высот.
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.
После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.