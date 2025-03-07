Реинкарнация 115 лет спустя: американка нашла себя на автопортрете русской художницы

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Изображение написано в первом десятилетии XX века.

Блогер и художница Райли Мэдисон Ладнер отметила свое поразительное сходство с девушкой, изображенной более 115 лет назад на картине.

На полотне авторства русской и французской художницы Зинаиды Серебряковой «За туалетом. Автопортрет» запечатлена сама творец, на которую очень похожа современная девушка. Картина была написана в 1909 году.

Фото: https://www.tiktok.com/@rue.thewitch

До этого момента 22-летняя Райли Мэдисон ничего не знала о существовании личности написавшей репродукцию женщины, однако один из подписчиков указал ей на внешнее сходство, а потом подхватили и другие. В итоге девушка отыскала в сети оригинал и удивилась, что действительно с ним похожа.

«Это было страшно и даже нервирующе — настолько похоже. Я подумала, что это очень интересно, потому что я сама художница. Картина выглядит такой современной, я очень удивилась, когда узнала, что ей больше 100 лет», — рассказала она своим подписчикам.

В то же время супруг Ландер заметил, что у нее есть ночная рубашка, как на автопортрете Серебряковой. Тогда художница занялась воссозданием шедевра и перевоплотилась в такой же образ.

Поклонники сетевой знаменитости пошутили, что она, возможно, является реинкарнацией Серебряковой, поэтому сейчас Ладнер раздумывает о ДНК-тесте, чтобы узнать вероятную степень родства с художницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посетительница музея в Италии споткнулась и порвала картину XVI века.