Слабым голосом: Папа Римский впервые обратился к верующим после госпитализации
Папа Римский впервые обратился к верующим после госпитализации
Фото: Reuters/Ремо Касилли
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Франциск поблагодарил граждан за переживания о его состоянии здоровья.
Папа Римский Франциск в первый раз за три недели после своего пребывания в больнице вышел на связь и обратился к верующим в аудиосообщении. Послание священнослужителя транслировалось на площади Святого Петра.
Он выразил благодарность неравнодушным людям, которые все время переживали за его состояние и поддерживали своими способами.
«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади», — сказал понтифик.
Однако люди отметили, что речь Франциск произносил ослабленным голосом, а слова тяжело ему довались и в конечном счете срывались.
В окончании обращения он благословил последователей и призвал Господа и Пресвятую Деву Марию оказать защиту тем, кто его слушал.
Понтифик Франциск попал в больницу 14 февраля, где должен был проходить лечение бронхита и двухстороннюю пневмонию. В ходе профилактики священнослужитель перенес несколько эпизодов острой дыхательной недостаточности и получил высокопоточную кислородную терапию.
Ранее 5-tv.ru писал, что у Папы Римского снова произошли эпизоды острой дыхательной недостаточности. Также российский врач объяснял, почему в лечении Папы Римского нет положительной динамики.