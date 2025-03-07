Голая драка с полицейским: вынесен приговор краснодарской дебоширке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Екатерина Матвейкина, ставшая звездой интернета после драки с сотрудником правоохранительных органов, получила год исправительных работ.

Нарушительницу общественного порядка осудили в Краснодаре.

Женщина прославилась на всю страну после голой драки с соседом. Он оказался полицейским. Но даму, разгоряченную алкоголем, это не остановило. Она пустила в ход не только кулаки, но и вилку. Врачи насчитали на теле пострадавшего больше десятка ранений.

Какое наказание в итоге понесет голая дебоширка, узнал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Екатерина Матвейкина слушает приговор, опустив глаза. Летом прошлого года девушка стала звездой интернета и фигурантом громкого скандала, который мог закончиться для нее реальным сроком.

На кадрах видно, как обнаженная хулиганка устроила драку с полицейским. Он — сосед Екатерины. Жильцы дома попросили поговорить с девушкой. Она громко включала музыку. Сотрудник полиции сделал соседке замечание. Пьяная дебоширка ответила оскорблениями и угрозами.

В ходе потасовки с нее слетело полотенце, и конфликт продолжился в подъезде. При этом она совершенно не стеснялась своей наготы.

В этой схватке перевес явно был на стороне Екатерины.

Екатерина Матвейкина объяснила тем, что усомнилась в подлинности удостоверения полицейского.

«Изначально я не поверила, что это может быть сотрудник полиции, так как сперва пришла девушка. Спустя 2-3 минуты опять стук в дверь, я открываю дверь, стоит эта же девушка с молодым человеком. Некорректно, не поняв, кто это, что это, он не объяснился, имени я тоже не увидела», — оправдывается Екатерина.

Драка происходила на глазах соседей, но они почему-то не стали вмешиваться в конфликт.

«Поздно ночью это было. Мне сказали, что это было в четыре утра. На балконе кто-то орет, кричит. Но кто и что — вообще без понятия», — рассказала соседка.

В итоге у полицейского пробита голова, и это не считая синяков и ссадин. Кроме того, установлено, что дебоширка нанесла соседу 11 ударов вилкой. Мужчина оказался в больнице.

В отношении девушки возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Ей грозило пять лет лишения свободы, но служители Фемиды оказались снисходительны. Девушка раскаялась в содеянном.

Суд назначил Екатерине год исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в казну государства. Так же она компенсирует пострадавшему ущерб.