Осквернение: женщина в нижнем белье устроила танцы у военного мемориала в Муроме
Женщина в нижнем белье устроила танцы у военного мемориала в Муроме
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы.
Любительницу танцев в неположенном месте задержали в Муроме. 40-летняя жительница решила выступить в нижнем белье прямо у военного мемориала.
Найти ее не составило труда — танцовщица выложила ролик на своей странице в соцсети. К тому же, ее уже задерживали и даже штрафовали на 30 тысяч рублей — за то же самое.
На этот раз СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы.