Москва и Минск объединят усилия в развитии высокотехнологичных компаний

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

В Белоруссии появился университет высоких технологий союзного государства.

Россия и Белоруссия синхронизируют программы поддержки высокотехнологичных компаний. Направления сотрудничества обсуждались сегодня в Минске на встрече с представителями российской компании «Иннопрактика» при участии Постоянного комитета Союзного государства.

Одна из ключевых инициатив — программа «Национальные чемпионы», которая объединяет больше сотни фирм — лидеров отрасли с высоким экспортным потенциалом.

«С 2019 года мы занимаемся высокотехом в России, продумываем меры поддержки, создаем преференциальную среду, чтобы наш высокотех комфортно развивался на российском рынке. Сейчас мы понимаем, что у Белоруссии накоплен огромный потенциал по высоким технологиям. Нам бы хотелось синхронизировать программы поддержки российского высокотеха и белорусского высокотеха и сделать такой совместный отбор чемпионов Союзного Государства», — рассказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» и омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

В качестве первого шага предлагается провести совместный форум, а также рассмотреть возможность создания совместных предприятий и локализации российских компаний на белорусском рынке и наоборот.

«Программы проекта союзного государства как действующий институт, на который расходуется средства союзного бюджета, должны максимально быть вписанные в общую работу, которую ведут правительство наших стран, Министерства, ведомства по обеспечению должной конкурентоспособность нашей продукции, прежде всего в высокотехнологичной сфере», — отметил госсекретарь Союзного Государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Там же — в Минске — обсудили работу по созданию университета высоких технологий Союзного государства, а также организацию будущего Форума вузов инженерно-технологического профиля.