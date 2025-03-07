Инвестиции в 800 млрд евро: ЕС утвердил план усиления обороны союза

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hatim Kaghat; 5-tv.ru

Прошедший в Брюсселе саммит, в отличие от нескольких предыдущих, был богат на новости.

Европа собирается еще больше накачивать оружием киевский режим. Об этом было заявлено на чрезвычайном саммите в Брюсселе. Владимир Зеленский, как всегда, приехал к своим европейским друзьям с протянутой рукой. О том, как еврочиновники хотят «спасать Украину» — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Этот саммит, в отличие от нескольких предыдущих, прошедших за короткое время, был богат на новости. Причем такие, что стер все улыбки с лиц его участников. Вот они — в начале встречи. А вот уже позже, когда Урсула фон дер Ляйен пыталась обосновать, почему именно всей Европе теперь надо затянуть пояса и найти 800 миллиардов евро.

«Мы хотим мирной силы, и именно по этой причине я представляю сегодня лидерам план по перевооружению Европы. План предусматривает выделение до 800 миллиардов евро на инвестиции в оборону», — заявила фон дер Ляйен журналистам.

На создание армии спасения Старого Света от надуманной угрозы предполагается потратить не просто огромную — астрономическую сумму. Страдающая от санкций и вычистившая свои военные склады Европа с трудом сводит дебет с кредитом. Годовой бюджет ЕС — это всего 200 миллиардов, а тут — 800. Чиновники успокаивают: что-то возьмут в кредит, где-то привлекут частный капитал. Розовых очков не снимают, хотя понимают, что из-за океана не помогут.

Европейские лидеры осознают, что в вопросе поддержки Украины они теперь могут рассчитывать только на себя. Более того, вся архитектура европейской безопасности, долгие годы базирующаяся на американской военной мощи, может начать трансформироваться.

Локомотивом преобразований накануне выступил самый воинственный из европейских лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не только поддерживать Украину, но и взять ответственность за безопасность всей Европы. Если надо — с помощью ядерного оружия. Причем на самом саммите до самого вечера старался не отсвечивать.

Однако желание воинствующего Макрона превратить не только Францию, но и весь континент в случае конфликта с Россией в стеклянную пустыню, некоторыми особо горячими европейцами встречено с энтузиазмом. Они дают старт новой гонке вооружений.

«Европа должна положить конец этой гонке вооружений. Она должна ее выиграть. Я убежден, что Россия проиграет эту гонку вооружений. Точно так же, как Советский Союз проиграл аналогичную гонку вооружений 40 лет назад», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Россия гонку вооружений не проиграет, заверили в Кремле, потому, что не будет в ней участвовать. Мы выберем ассиметричный ответ.

«Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны, более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика и такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом та же Польша предлагает увеличить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией. Европейцы вообще, кажется, начали примеряться к бывшим польским территориям. Вот The Guardian замечает: у военных уже готов проект освоения, для начала — воздушного пространства западных областей Украины.

«Основная задача SkyShield — защита воздушного пространства западной Украины от крылатых ракет. Задействованные боевые самолеты будут летать с европейских авиабаз и тесно координировать свои действия с ВВС Украины», — говорится в документе, ссылку на который приводит газета The Guardian.

Поддержка Украины тоже запланирована, причем существенная. И вот в этом месте сквозь стройный хор европейских ястребов пробиваются редкие голоса разума.

«Половина денег украдена. Мы будем в Европейском совете снова открывать тему коррупции на Украине: ведь мы вливаем деньги, ЕС вливает деньги, а огромная их часть просто теряется на Украине», — напоминает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Но Украину продолжают кормить сказками.

«Дорогой Владимир, мы с вами с самого первого дня. Мы будем продолжать оставаться с вами и сейчас, и в будущем, в случае переговоров, когда вы решите, что наступил подходящий момент. И самое главное — в будущем, в качестве государства-члена Европейского союза», — говорит председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Зеленский на саммите тоже был. В той же черной кофте — не переодевался с поездки в Вашингтон. Смотрел в камеры фирменным рассеянным взглядом, неуверенно кивал в такт всем воинственным заявлениям. Хотя еще накануне он презентовал Трампу проект перемирия на воде и в воздухе, в котором, правда, ничего нового: по сути та же зерновая сделка, из которой Россия вышла потому, что ни Киев, ни весь Запад ее условия не соблюдали, и мораторий на удары по энергетике, который Украина сама же первая и нарушит, как неоднократно бывало.

«Я хочу верить в мир всем сердцем, но мы должны смотреть дальше деклараций, потому что это сложные переговоры. Это сложная игра, поэтому мы должны смотреть факты и видеть, что будет решено на самом деле», — отметил общественный деятель Пьер де Голль.

Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа, кажется, подыскивает нового кандидата на пост главы Украины. Уже ведутся переговоры с Порошенко и Тимошенко, которые, впрочем, тоже настроены воевать. Но Европа продолжает держаться за Зеленского. Хотя, если надо, они учтут меняющийся дискурс. Способность переобуваться в полете европейцы демонстрировали неоднократно.