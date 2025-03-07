«Тыл» для военного: Путин пообщался с женами и матерями российских бойцов

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Президент России отметил вклад женщин в ход спецоперации.

Звезду Героя России посмертно Владимир Путин сегодня вручил вдове участника специальной военной операции Сергея Чебнева. Командир батальона погиб в Курской области и не допустил продвижения украинских боевиков в направлении атомной электростанции.

Кроме того, президент сегодня посетил филиал фонда «Защитники Отечества». Там он также пообщался с близкими участников СВО. Подробности у корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Не просто так этот центр поддержки называют единым — здесь участники СВО и их семьи получают весь спектр помощи начиная от оформления льгот, заканчивая социальной адаптацией. Тут и юридическая консультация, и психологическая помощь, помогут найти работу и получить новую специальность. Центр работает уже два года.

Целый корпус отведен под мужской клуб, клуб общения и социализации. В центре также есть и женский клуб — объединение жен, матерей, сестер и взрослых детей участников. Позже на встрече, в преддверии 8 Марта, с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» из разных регионов Владимир Путин отметил вклад женщин в ход спецоперации.

«Здесь и мамы, и жены, и подруги наших ребят. Мы все хорошо знаем, во все времена было так, что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, тыл — это всегда одна из важнейших составляющих мотивации, чтобы воевать, добиваться побед и, конечно, уверен, что как в таких случаях говорят в окопах, „нет неверующих“. Также и нет мужчин, которые не думали бы о своей семье», — сказал глава государства.

Владимиру Путину показали и демонстрационное пространство, где собраны решения для людей с ограниченными возможностями.

«В демонстрационной квартире все сделано для людей с ограниченными возможностями. Увеличенные дверные проемы, поручни, специальная ванная — для того чтобы человек как можно быстрее вернулся к привычной для него жизни. Так же и на кухне — полностью адаптированный кухонный гарнитур. Шкафы ниже, чем обычно, лифтовая система, подъездное пространство и — лайфхак — перевернутая раковина для удобства», — показал корреспондент.

И помогают во всем этом сотрудники фонда «Защитники Отечества». За чашкой чая с женщинами — сотрудницами фонда, чьи мужья и сыновья отдают долг Родине или погибли в зоне СВО, президент обсудил то, что действительно для них важно. Владимир Путин захотел в первую очередь послушать их. Один из первых вопросов — про несовершеннолетних братьев и сестер военнослужащих, на которых не распространяются меры поддержки. Президент практически не выпускает ручку из рук и постоянно делает пометки.

«Спасибо, что обратили внимание на эти вещи. Уверен, что такие тонкие вещи не приходят в голову сразу тем, кто пишет правила, законы. Это только жизнь дает… Обязательно посмотрим», — пообещал он.

С одной из участниц чаепития, Ольгой Чебнёвой, Владимир Путин встречался утром в рабочем кабинете Кремля. Передал ей Звезду Героя России, которой удостоили ее мужа посмертно, комбата Сергея Чебнёва, за то, что в первые недели вторжения боевиков в Курскую область остановил их на своем участке. 12 дней держал оборону, не дал прорваться к стратегическому объекту — атомной электростанции.

«У него сегодня день рождения. Сегодня все его ребята присылают поздравления. Так как мне награда по наследству досталась теперь, мы будем делать все для того, чтобы сохранить память его и таких же ребят, как он, чтобы их не забыли. Все-таки это не просто история простой семьи военного, а сейчас это страница истории России», — отметила Ольга.

«Сергей Владимирович проявил себя как настоящий русский офицер, как гражданин России с самого начала боевых действий, он же инициативно сам пришел в военкомат. И еще раз хочу сказать и подчеркнуть: добился мобилизации и добровольно пошел в зону боевых действий и вел себя там безупречно. Это, безусловно, прежде всего заслуга семьи, где он рос, воспитывался. Ну и вашей семьи тоже, потому что все это никуда не исчезло, а наоборот, все это из года в год культивировалось и укреплялось», — сказал Путин.

Вопросы на встрече смогли задать все. Не обошлось и без личных просьб.

«Мой младший сын Виталик, я не могу про него сказать, что он опекаемый. Это мой сын. Поделился со мной, что у него есть две мечты. Первая мечта — это чтобы поскорее наступила победа, а вторая мечта — встретиться с президентом. Владимир Владимирович, помогите осуществить мечты моего сына», — обратилась к главе государства вдова защитника, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР Наталья Линник.

«Все отлично — День Победы, парад и встреча. Договорились? Так и сделаем», — пообещал глава государства.

На протяжении всей встречи президент отмечал вклад женщин в ход СВО, их поддержку. И отдельно Владимир Путин отметил центр, в котором они сегодня собрались, как показательный, который нужно взять за стандарт и сделать в каждом регионе.