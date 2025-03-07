Денуклеаризация: Трамп хочет начать переговоры с Россией о ядерном разоружении

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Во время прошлого срока президент США упоминал о контактах с руководством Китая и России по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп призвал мир отказаться от ядерного оружия. Он также заявил, что надеется на продуктивные переговоры о денуклеаризации с Россией. По словам американского лидера, «будет здорово», если все избавятся от своего ядерного потенциала. Мощность такого рода вооружения, отметил Трамп, просто «сумасшедшая», поэтому принять соответствующее решение очень важно.

«Было бы хорошо, если бы произошла денуклеаризация», — сказал глава Штатов в Белом доме.

Как подчеркнул Дональд Трамп, во время своего прошлого президентского срока он продвинулся в налаживании связей с Москвой по данному вопросу, а также беседовал о соответствующих перспективах с руководством Китая. И сейчас американских лидер «очень бы хотел» начать непосредственно переговоры.

«Денуклеаризация была бы невероятной», — добавил он.

В 2023 году в интервью ведущим подкаста Full Send Трамп отмечал, что пока мир переживает о глобальном потеплении и способах предотвратить природные катаклизмы, в пору было бы заняться более серьезной темой. Тогда президент США настаивал, что хранить ядерное вооружение — поистине безрассудно, и от него нужно непременно избавиться.

«Россия и Китай пошли бы на это… Я обсуждал это с Путиным (Президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред.), ему понравилась эта идея», — утверждал Трамп.

О ядерном оружии в последнее время с особым жаром говорит и президент Франции Эммануэль Макрон. Только в совершенно противоположном русле. Как ранее писал 5-tv.ru, он решил начать обсуждение с Евросоюзом применения своего потенциал и наращивания оборонных возможностей «во имя самого мира»