Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

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Американский президент Дональд Трамп распорядился о приостановке поставок военной помощи ВСУ.

После приостановки поставок военной помощи из США Вооруженные силы Украины (ВСУ) недолго продержатся на поле боя. Британские обозреватели издания The Telegraph задаются вопросом — сколько теперь сможет Киев противостоять Москве на поле боя. И их заключения, как сообщается в материале EADaily, представляют собой наилучший исход из возможных, а то и вовсе самообман.

По данным Кильского института, с начала конфликта потратили на Украину более 67 миллиардов долларов. Незадолго до ухода с поста экс-президент Джо Байден наращивал поставки, чем пополнил запасы ВСУ на ближайшие месяцы. На днях сменивший его Трамп заставил самолеты с оружием развернуться в воздухе. Часть вооружений и боеприпасов из последнего пакета Байдена сейчас либо заказаны, либо уже в пути, но и они пересекут границу Польши без соответствующих распоряжений.

Трамп не намерен подкармливать лидера киевского режима Владимира Зеленского до тех пор, пока он не согласится на переговоры с Россией и урегулирование конфликта. Очевидно, что ситуация на линии фронта усугубится для ВСУ. США поставляли в страну самое мощное оружие, аналогов которому нет, и выступали крупнейшим финансовым спонсором. Сегодня Украина и сама производит оружие, и сохраняет партнерство с европейскими странами, готовыми помогать. Но хватить ли этого, чтобы заполнить дыру?

Западные журналисты пишут: несмотря на боль от предательства американцев, украинские солдаты на передовой намерены сражаться столько, сколько смогут. При этом уже пятая часть международно прознанной территории государства уже находится под контролем РФ. С учетом обещанной помощи от Великобритании, например, Киев протянет до лета или чуть дольше. Так полагают аналитики. Что будет потом? А это уже напрямую зависит от желания Зеленского спасти своих граждан и солдат от войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта.