Шесть человек погибли при столкновении автобусов в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Еще четверо человек получили ранения.

Во время ДТП с двумя автобусами шесть человек погибло и четверо доставлены в больницу Белгородской области. Об этом стало известно из сообщения управление МВД по региону.

По имеющимся данным, автобусы моделей Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai врезались друг в друга. Уточняется, что трагичная авария случилась в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа.

В дорожно-транспортном происшествии скончались шесть пассажиров, передвигавшихся в Mercedes-Benz Sprinter. Также еще четверо человек были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. При этом о возможных пострадавших автобуса Hyundai не сообщалось.

Пресс-служба МВД в социальной сети отметила, что в настоящий момент на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, разбирающиеся в ситуации. Причины аварии все еще выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли при столкновении грузовиков во Владимирской области. Поступала информация, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел в кювет.