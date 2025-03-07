Не просто женский день: история праздника 8 Марта и как его отмечают в мире

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это уже давно не просто дата в календаре, а масштабный праздник, который ждет каждая представительница прекрасного пола.

Россиянки уже готовы получать традиционные поздравления в связи с наступлением восьмого дня весны. О том, в чем суть знаменательной даты и как правильно ее встретить, рассказало информационное агентство URA.RU.

Серьезная история

Изначально этот день призывал всех женщин бороться за права. Первыми выступили с требованием повысить зарплату и сократить рабочее время сотрудницы текстильных фабрик Нью-Йорка в 1908 году. Учредили праздник уже через два года в Копенгагене по инициативе Клары Цеткин.

В свою очередь, в России заложили основу празднества демонстрантки в 1917 году, когда вышли с плакатами «Хлеба и мира» и спустили крючок начала Февральской революции.

Сегодня 8 Марта — это, прежде всего, день красочных букетов и теплых слов девушкам. Однако не во всех странах дела обстоят таким образом.

8 Марта в разных странах

В Японии в этот день проходят национальные торжества, а для женщин организуют мероприятия в День девочек (Хинамацури), Праздник цветения персиков (Момо-но секку) и День кукол (Хина-матсури). Во Вьетнаме это тоже национальный праздник, но уже с акцентом на женское начало. Так, в стране вспоминают героических сестер Чынг, которые боролись за родину. В США же и вовсе предпочитают просто благодарить матерей, но в мае.

Зато День женщин со всеми его атрибутами в виде подарков и букетов знаком француженкам, итальянкам, армянкам и китаянкам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мужчины выбирают цветы на 8 Марта.