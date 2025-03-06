Новый способ мошенничества: в аэропортах создают фейковые точки доступа Wi-Fi

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Случаи кражи данных уже зафиксировали в Москве, Уфе, Красноярске.

Новый способ мошенничества раскрыли в России. В аэропортах страны злоумышленники массово начали создавать фейковые точки доступа к Wi-Fi!

На первый взгляд от настоящих их не отличишь — они практически полностью маскируются под название аэровокзала. Вот только подключившись к ним, можно лишиться денег и аккаунтов в социальных сетях. Случаи уже зафиксированы в Красноярске, Москве, Уфе.

Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук изучил схему работы киберпреступников.

Лишиться личных данных и денег в аэропорту можно даже без потери кошелька или паспорта. Достаточно всего лишь перепутать точки доступа к Wi-Fi.

Перед вылетом Алексей Козленко пытался подключиться к открытому Wi-Fi в аэропорту. Две доступные сети выглядели почти идентичными. И по названию, и по силе сигнала. Мужчина заподозрил неладное сразу же, когда вместо SMS, код пришел в мессенджер.

«Вообще схема идеальная. Фактически, люди приходят, пользуются телефоном, скидывают свои данные и потом садятся в самолет, выключают телефон. Пока человек летит, можно делать все, что угодно», — рассказал Алексей Козленко.

Не только воздушные гавани, но и вокзалы стали опасны для пользователей бесплатного интернета. Вот уже несколько месяцев смартфон Элины Невзоровой не замолкает. После кражи личных данных через Wi-Fi злоумышленники звонят ежедневно, а с банковского счета списывают деньги. Помочь девушке не в силах даже мобильный оператор.

«Сказали, вот меня какой-то роутер, сеть автоматически перекинула на сайт и оформила подписку. Этот сайт получается продал мои личные данные. И каждый день меня беспокоят звонки с разных непонятных номеров», — говорит Элина.

Схему по краже личной информации через точки общего доступа в мире уже прозвали «злыми двойниками». Принцип ее работы простой: на переносном роутере преступник создает сеть, идентичную официальной, усиливает сигнал настолько, чтобы смартфоны считали ее предпочтительной.

Ничего не подозревая, пользователь вводит номер телефона на фейковой странице авторизации и ждет код для входа. Тем временем злоумышленник пытается зайти в мессенджеры и банковские приложения.

В прошлом году, подобным образом через портативные роутеры обворовывал ни в чем не повинных путешественников житель Австралии. Мужчина успел совершить девять киберпреступлений и воссоздать фейковые сети в трех разных аэропортах.

Чтобы охватить целый аэропорт, обычно устанавливают несколько бесплатных точек доступа Wi-Fi. С авторизацией через звонок или SMS-код. По такому принципу интернет раздается почти во всех общественных местах. Из-за чего в зоне риска тысячи заведений. В первую очередь кафе и торговые центры. То есть там, где миниатюрное перехватывающее устройство мошенник может спрятать практически везде.

Чаще всего фейковые роутеры кладут под витрины, устанавливают в туалетах торговых комплексов, в сетях общепита и в магазинах одежды.

«Злоумышленник может его оставить, спрятаться где-то и уйти. Ну, во-первых, он обезопасит себя, вдруг кто-то там найдет его. Ну и во-вторых, ему не обязательно просто там находиться постоянно, он просто потом придет, заберет, соберет все данные с нее», — рассказал специалист по информационной безопасности Александр Ларин.

Специалисты утверждают, что безопаснее всего пользоваться не бесплатным Wi-Fi, а мобильным интернетом. Либо подключаться к сети через точку доступа, установленную сотрудниками аэропорта. Главное условие такой идентификации — наличие билета.