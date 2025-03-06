Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пулеметный расчет ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Видео удара БпЛА опубликовало Министерство Обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео поражения украинского пулеметного расчета российскими операторами FPV-дронов группировки войск «Север» в Харьковской области. Кадры уничтожения противника появились в официальном Telegram-канале Минобороны.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. В результате прямого попадания FPV-дрона 44-го армейского корпуса группировки войск „Север“ пулеметный расчет ВСУ был уничтожен», — сказано в сообщении.

В Министерстве обороны также рассказали, что враг замаскировал свои силы в лесистой местности, однако это не спасло его от уничтожения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие Черноморского флота получили от «Единой России» специальные ударные беспилотники, которые можно запускать с кораблей и вертолетов, а также гидроцикл для морского спецназа и множество комплектующих для ремонта техники.