Не верьте советам из интернета: флорист рассказала, как продлить жизнь цветов

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

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В преддверии 8 Марта вопрос особенно актуален.

В уходе за букетом главное понимать, какие условия требуются конкретным цветам для того, чтобы радовать женский взгляд как можно дольше. Об этом сообщила опытный флорист из Екатеринбурга в беседе с URA.RU.

«Все эти советы из интернета: сахар, водка, сода и газировка — бред, они не работают. Мы в салоне проводили эксперимент, и розы так умирают быстрее», — рассказала о результатах поставленных опытов специалист.

Взамен знакомым способам специалист порекомендовала три других — действительно приносящих результат. Она отметила, что, прежде всего, следует обратить внимание на срез цветка: нужно сделать его прямым или косым.

Например, луковичные, представителем которых являются тюльпаны, любят прямые срезы, так как у них полый стебель. Напротив, хризантемы предпочитают косой срез, а гортензии и вовсе нуждаются в «расщеплении стебля», чтобы пить много жидкости.

Более того, цветам, по словам эксперта, безусловно, требуется доступ к влаге, но объем вазы тоже стоит рассчитать. Так, роза, которая выше вазы в половину, быстро завянет. Исправит ситуацию укорочение стебля до подходящей длины.

Наконец, очень важно мыть вазу, в которой иначе плодятся бактерии, вредящие цветам. Также надо снимать нижние листья, не тревожа водную гладь в вазе.

В редких случаях флорист посоветовала использовать специальный порошок для сохранения жизни цветов под названием кризал.

«Иногда бывает так, что в салоне цветы в вазах стоят с кризалом, покупатель приносит букет домой и прекращает подсыпать порошок в воду, тогда цветы умирают быстрее, так как он впитывается в цветок и необходимо поддерживать эту среду», — пояснила наставление Елена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве отпразднуют 8 Марта.