«Им занимаются врачи»: президент Южной Осетии попал в больницу Владикавказа
Президент Южной Осетии попал в больницу Владикавказа
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Появилась информация, что его госпитализировали с подозрением на инфаркт.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев находится в медицинском учреждении во Владикавказе. Об этом его пресс-секретарь Наталья Босикова сообщила в беседе с 5-tv.ru.
«Им занимаются врачи. Он поехал во Владикавказ, сейчас находится на медицинском обследовании», — сказала она, не уточнив подробностей о состоянии Гаглоева.
В СМИ и Telegram-каналах распространяется информация, что предварительно, президент южнокавказской страны попал в больницу с подозрением на инфаркт.
Алан Гаглоев занимает должность президента Южной Осетии с 24 мая 2022 года. Сейчас ему 44 года.
Он также в 2017 году принимал участие в президентских выборах в качестве кандидата, но занял лишь третье место, набрав 10,17% голосов.