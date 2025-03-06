Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент призвал уважать участников СВО.

Президент России Владимир Путин не стал скрывать эмоции, когда комментировал рассказ матери военного, на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Женщина поделилась личной трагедией, связанной с потерей сына в ходе специальной военной операции (СВО).

«У меня даже не вопрос социальный, а вопрос такой вот связанный с сыном. Ладно, мне трудно комментировать. Парни — герои. Сознательно идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей», — отметил лидер.

Более того, Владимир Путин не только проявил понимание к пострадавшим, но и заявил, что в память о героях, которые воевали на полях СВО и защищали свою страну, следует называть улицы. Аналогично школы и институты тоже могут получать наименования в честь тех, кто отстаивает интересы страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ заявил о необходимости оказывать помощь всем родственникам пострадавших и погибших бойцов. Особенно важно, по словам президента, обеспечить членам семьи психологическую поддержку.