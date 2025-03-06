Звезда сериала «Черная любовь» Неслихан Атагюль впервые стала мамой

Фото: адр из сериала «Чёрная любовь», реж. Хилал Сарал, Экин Пандир, 2015 - 2017г.

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Актрисе удалось забеременеть с третьей попытки ЭКО.

Звезда сериала «Черная любовь» Неслихан Атагюль родила сына. Об этом пишет турецкая журналистка Бирсен Алтунташ в новостной заметке на своем сайте.

Сообщается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Отцом малыша стал супруг 32-летней актрисы Кадир Догул. Пока что оба родителя хранят молчание, но, скорее всего, Неслихан в будущем расскажет обо всем в личном блоге.

О беременности турецкой актрисы стало известно летом 2024 года. Она опубликовала в личном блоге трогательное фото, где она обнимает свой живот. Неслихан отметила, что проживает лучшее время своей жизни.

«Нам хотелось бы еще какое-то время сохранить это счастье в тайне. Честно говоря, это было наше право… Короче: мы счастливы, довольны и нам хорошо», — написала она в соцсетях в прошлом году.

В эфире итальянской передачи Verissimo Атагюль заявила, ждет мальчика. Известно, что актрисе удалось забеременеть с третьей попытки ЭКО.

До этого в турецких СМИ писали, что на обустройство детской комнаты Догулу и Атагюль потратили примерно 500 тысяч турецких лир (чуть более 1 200 000 рублей — Прим. ред.).

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