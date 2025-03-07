Перешла границы: Меган Маркл смутило бесцеремонное поведение Дрю Бэрримор

Фото: Reuters/Caitlin Ochs

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Герцогиня Сассекская стала гостьей шоу актрисы, но их общение вызвало вопросы.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, появилась на шоу Дрю Бэрримор, чтобы рассказать о своем новом проекте — шоу о стиле жизни «С любовью, Меган». Однако интервью запомнилось не только беседой, но и неловкими моментами.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс обратила внимание на то, что Дрю Бэрримор, известная своей эмоциональностью, села слишком близко к Меган, что могло нарушить личные границы герцогини.

Меган, в свою очередь, использовала защитные жесты: она сжала руки в кулаки и слегка нахмурилась. В какой-то момент она даже положила руку на плечо Дрю, что было расценено как вежливый, но твердый жест, направленный на установление дистанции.

Это особенно интересно, учитывая, что сама Меган рассказала, что во дворце часто проявляла в общении нежные чувства — целовала и обнимала знакомых, что не всегда соответствовало строгому королевскому протоколу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зрители высмеяли новое кулинарное шоу Меган Маркл.