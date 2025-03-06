«В духе дружбы и добрососедства»: Путин переговорил по телефону с Токаевым

Фото: Александр Казаков/ТАСС

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Стороны обсудили успешное развитие межгосударственных отношений двух стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

В публикации отмечается, что президенты обсудили успешное развитие межгосударственных отношений двух стран.

«Главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, обратив внимание на успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.

К слову, в конце февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсуждали перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической и культурной областях, а также в сфере безопасности.

В ходе разговора отмечалось, что между государствами сложились крепкие партнерские отношения, основанные на доверии. Страны планируют и дальше удерживать их на высоком уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назначил Александра Дарчиева послом в США.