Взрыв произошел в ТЦ «Свиблово» в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Инцидент произошел на улице Снежная, в данный момент уточняются все подробности.

Взрыв произошел в торговом центре «Свиблово» на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Снежная в отделении банка, как сообщил источник 5-tv.ru.

Фото: 5-tv.ru

Открытого возгорания, по словам очевидца, нет, но в здании выбило стекла. По предварительным данным, в отделении взорвался банкомат. Все экстренные службы работают на месте.

О пострадавших в данный момент не сообщается. С места происшествия удалось самостоятельно эвакуироваться двум посетителям банка и четырем сотрудникам отделения.

Известно, что сотрудники полиции в данный момент разбираются в обстоятельствах произошедшего. Изначально в отделении банка началось возгорание, а очевидцы сообщали о том, что в здании был слышен звук хлопка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В данный момент на происшествии работает оперативно-следственная группа и проводит специальный розыскной комплекс мероприятий. Пострадавших, как сообщила руководитель пресс-службы полиции Москвы Владимира Васенина, нет.

Прокуратура устанавливает все детали случившегося, работу силовиков координирует заместитель межрайонного прокурора Андрей Бардонов.