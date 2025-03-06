«Ненавижу Тарковского»: Андреасян угодил в скандал из-за критики авторского кино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Инцидент произошел в одной из московских киношкол, куда режиссера пригласили в качестве лектора.

Вокруг режиссера Сарика Андреасяна разгорелся нешуточный скандал после того, как он раскритиковал фильмы Андрея Тарковского и авторское кино в целом.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. <…> Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», — сказал он во время встречи со студентами Московского киноколледжа № 40.

Учащихся образовательного учреждения возмутили слова Андреасяна, в том числе его резкие высказывания в сторону нашумевшего фильма «Анора».

В ходе встречи постановщик уверял студентов в том, что фестивальные кинокартины бесполезны, так как не приносят большого дохода, назвав «Анору» маргинальным фильмом.

Между режиссером и учащимися завязался спор, после чего он покинул лекцию раньше времени. После того как случившееся стало достоянием общественности, на Андреасяна обрушился шквал критики.

Вскоре он вышел на связь, чтобы разъяснить ситуацию. В своем Telegram-канале режиссер заявил, что из-за таких киношкол и системы образования в стране никогда не появится полноценная киноиндустрия.

В качестве примера он сравнил обучение в киношколе с полетом на самолете. Он считает, что учащихся до сих пор учат «взлетать на кукурузниках» и не дают возможности «управлять боингом». Режиссер назвал мышление студентов однобоким и унылым.

По мнению кинематографиста, в таких образовательных учреждениях воспитывают «либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали». Андреасян не стал отказываться от своей позиции, отмечая необходимость реформ в киноколледжах.

Затем режиссер опубликовал в социальных сетях скрины с различными диалогами, в которых его якобы поддерживают люди, работающие в кино.

«Извини, я не могу молчать. Эти дети — это стадо обезьян! Вряд ли тебе нужна поддержка, но я полностью на твоей стороне. Вот из таких детей в итоге мерзкие либералы и вырастают»;

«Отпусти грехи детям, они, как ты им и сказал, вырастут и все поймут», — написали коллеги Андреасяна.

Однако многие другие культурные деятели не остались в восторге от высказываний постановщика. Среди них — режиссеры Николай Бурляев, Алексей Герман и Андрей Звягинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребенка.