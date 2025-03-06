Пятеро подростков изнасиловали девушку в электричке ночью
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Подозреваемых оперативно задержали.
В Подмосковье пятеро подростков изнасиловали девушку в ночной электричке. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По информации инсайдера, 4 марта девушка села в пустой вагон поезда на станции Щелково.
«По пути следования в вагон вошли пятеро подростков, которые подсели к пострадавшей. И стали расспрашивать, куда она едет, при этом настойчиво предлагая ей выпить пиво. Затем подростки стали задавать вопросы интимного характера, словесно угрожать, что сейчас ее изнасилуют», — объяснил источник.
Позже несовершеннолетние начали применять физическую силу. На своей станции девушке удалось выйти из вагона, но нападавшие ее догнали и избили, а затем заставили сесть в следующий поезд.
В туалете электрички несовершеннолетние изнасиловали девушку и сняли свои действия на камеру смартфона. Потом они привели ее в квартиру одного из подростков, где не оказалось взрослых, и продолжили издеваться.
Через какое-то время пострадавшей удалось сбежать. Оказавшись на свободе, она отправилась в полицию, где написала заявление.
Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по двум статьям: насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Подозреваемых уже задержали. Ими оказались несовершеннолетние в возрасте от 13 до 16 лет. Причем каждый из подростков уже состоит на учете в Подразделении по делам несовершеннолетних (ПНД).
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке мужчина похитил и изнасиловал понравившуюся женщину.