Пятеро подростков изнасиловали девушку в электричке ночью

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Подозреваемых оперативно задержали.

В Подмосковье пятеро подростков изнасиловали девушку в ночной электричке. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации инсайдера, 4 марта девушка села в пустой вагон поезда на станции Щелково.

«По пути следования в вагон вошли пятеро подростков, которые подсели к пострадавшей. И стали расспрашивать, куда она едет, при этом настойчиво предлагая ей выпить пиво. Затем подростки стали задавать вопросы интимного характера, словесно угрожать, что сейчас ее изнасилуют», — объяснил источник.

Позже несовершеннолетние начали применять физическую силу. На своей станции девушке удалось выйти из вагона, но нападавшие ее догнали и избили, а затем заставили сесть в следующий поезд.

В туалете электрички несовершеннолетние изнасиловали девушку и сняли свои действия на камеру смартфона. Потом они привели ее в квартиру одного из подростков, где не оказалось взрослых, и продолжили издеваться.

Через какое-то время пострадавшей удалось сбежать. Оказавшись на свободе, она отправилась в полицию, где написала заявление.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по двум статьям: насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Подозреваемых уже задержали. Ими оказались несовершеннолетние в возрасте от 13 до 16 лет. Причем каждый из подростков уже состоит на учете в Подразделении по делам несовершеннолетних (ПНД).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке мужчина похитил и изнасиловал понравившуюся женщину.