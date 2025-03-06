«Воплощение любви к Родине»: Путин поздравил Терешкову с 88-летием
Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову с Днем рождения
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Президент пожелал первой женщине-космонавту здоровья и успехов.
Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с 88-летием. Текст поздравления главы РФ опубликован на сайте Кремля.
Лидер нашего государства поздравил Терешкову с Днем рождения. Он пожелал имениннице здоровья, успехов и всего наилучшего.
«Ваш легендарный, исторический полет к звездам, востребованная общественная, законотворческая деятельность — зримое воплощение любви к Родине, преданности избранному делу», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что все, даже самые сложные задачи, которые вставали перед Героем СССР, всегда были решены с честью.
Валентина Терешкова не только первая женщина-космонавт. Она до сих пор остается единственной представительницей прекрасного пола, которая совершила одиночный полет в космос.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поздравил Барду Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. Российский лидер отметил, что 54,7% при явке 70% — это хороший результат, который отражает доверие народа.