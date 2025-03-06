Путин назначил Александра Дарчиева послом в США Сегодня, 10:04 Айшат Татаева 34 34

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Он также будет постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.