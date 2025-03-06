Путин назначил Александра Дарчиева послом в США
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Он также будет постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.
Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в США. Соотвествующий указ подписан.
«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», – уточняется в тексте документа.
Дарчиев также будет постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области.