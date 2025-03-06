ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные школьников для вербовки

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Операцию курировали спецслужбы НАТО.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья для вербовки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) планировало привлечь учеников образовательных учреждений к совершению диверсий.

Отмечается, что украинская разведка получила неправомерный доступ к информационным ресурсам Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

«Спецслужбы Украины осуществили неправомерный доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в «Военно-патриотическом диктанте», — рассказали в ЦОС ФСБ.

Затем злоумышленники видоизменили файлы и разослали их в образовательные учреждения Москвы и Московской области.

Последствия операции ГУР МО Украины были локализованы благодаря своевременным контрразведывательным мерам. Кроме того, школы столичного региона были проинформированы о готовящихся провокациях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Запорожье ФСБ задержала преступную группу, занимавшуюся обменом валюты.