Российское кино укрепляет позиции: семь стран готовы к сотрудничеству

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Совместная работа в кинопроизводстве позволит увеличить сборы и охватить большую аудиторию.

Сразу несколько стран хотят заключить с Россией соглашения о совместном кинопроизводстве. Подробности «Известиям» сообщили в Министерстве культуры России.

Прямо сейчас документы согласовывают с семью государствами: это Бразилия, Вьетнам, Куба, Мексика, Турция, ЮАР и Сербия. Такое партнерство выгодно для всех. Это обмен опытом, расширение географии съемок и поиск новых талантов. Кроме того, международный кинопрокат охватит большую аудиторию и увеличит кассовые сборы.

У нашей страны уже есть опыт в совместном кинопроизводстве. Соглашения действуют, например, со многими странами СНГ. А в феврале состоялась главная премьера года. На экраны вышел блокбастер «Красный шелк» — совместная работа России и Китая.