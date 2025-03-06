«При взгляде на него я наполняюсь нежностью»: Елка рассказала о возлюбленном

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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По словам певицы, она нашла то, что искала.

Певица Елка (Елизавета Иванцив. — Прим. ред) рассказала в эфире программы «Тема», что в ее жизни появился любимый человек, отношения с которым делают ее счастливой.

Елка хранит в секрете детали о своей личной жизни. Она рассказала, что не считает «бабочки в животе» показателем любви, накал страстей и буря эмоций в отношениях — не то, к чему стремится певица.

«Это пиковые состояния, которых мне бы хотелось избегать», — поделилась Елка.

Артистке не приносят радости дорогие подарки и огромные букеты. Она отметила, что давно может купить себе все, что хочет, поэтому не ждет этого от человека со стороны. А вот «маленькие глупости» — сувениры или небольшие сюрпризы — Елке по душе.

Кроме того, Елка рассказала об отношениях, в которых состоит на данный момент. По словам певицы, она нашла то, что искала, а потому очень счастлива.

«Меня сейчас радует, что при взгляде на любимого человека я медленно наполняюсь каким-то удивительно теплым ощущением нежности… Там очень много спокойствия, без адреналиновых скачков, без желания дергаться к телефону», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Певице Елке устроили необычный сюрприз в день рождения.