Премьера фильма «Где живет любовь?» от «НМГ ДОК» состоится 9 марта

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Российские ученые нашли ответы на самые важные вопросы об отношениях.

Первыми в мире наши лучшие нейро-физиологи, биологи и психологи нашли ответ на вопрос «Где живет любовь?», и оказалось, что путь к сердцу мужчины — лежит вовсе не через желудок.

А выбор партнера — это вообще работа нашего подсознания. Чтобы увидеть любовь, на научный эксперимент отважился корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Это не обычное медицинское обследование, а сложный научный эксперимент, раскрывающий, пожалуй, величайшую тайну Вселенной: где живет любовь?

«Путь к сердцу мужчины лежит не через желудок, а через мозг. Исследования доказали, что любовь — это не борщ и котлеты, а сложные нейрохимические процессы», — уточнил корреспондент.

Этот эксперимент впервые проводится в России. Возможность не только почувствовать, но и увидеть любовь своими глазами. И это не просто романтичная метафора, а научный факт.

«И работают у него очень хорошо и лобные доли, что говорит о том, что человек находится в каком-то эмоциональном состоянии, которое можно назвать словом «любовь» или «отношения», — отметил гендиректор диагностической клиники Александр Зинченко.

Но можно ли любовь измерить? Что важнее — запах или внешность? И как наше подсознание выбирает для нас партнера? Новый документальный фильм от «НМГ ДОК» «Где живет любовь?» откровенно и научно раскрывает все тайны самого главного чувства на планете.

«Мы рассказываем, почему мы влюбляемся, в какой момент мы влюбляемся. Сравниваем, как быстро влюбляются мужчины и как быстро влюбляются женщины. Думаю, что ответ удивит многих», — сообщила руководитель «НМГ ДОК» Юлия Засько.

Весной просыпается не только природа, но вместе с ней — и наши чувства. Распускаются цветы, зеленеют деревья, а мы открываемся новым знакомствам.

«Даже самый большой скептик в душе ждет этих обновлений. Для многих март — это точка отсчета. Когда можно начать заниматься пробежкой, выучить язык или посадить рассаду. Но кто-то закладывает зерно чувств. Которое позже обязательно вырастет в любовь», — отметил Хайдаров.

И важно вовремя распознать это чувство. Нервный тик, спазмы в животе и жар — главные признаки того, что вы больны. А диагноз — любовь.

«Природа умирает, а затем начинает пробуждаться, оживать. Человек тоже вместе с ней начинает оживать, пробуждаться, смотреть по сторонам. Есть еще одна причина, которая не всем понравится, весенние обострения случаются у разных заболеваний, психического свойства, и любовь очень легко на них ложится», — рассказала психолог Татьяна Мужицкая.

И главную роль в этих процессах играют гормоны. Весна — это еще и время тепла. В организме повышается уровень серотонина, а он снижает тревогу и негативные эмоции — идеальное настроение, чтобы влюбиться.

«Повышение количества солнечного света у нас активирует центры полового поведения. И у нас есть такая зона, гипоталамус, где сходятся зрительные сигналы и собственно те центры, которые отвечают за либидо», — дополнил нейрофизиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин.

Причины такого весеннего помутнения рассудка от влюбленности кроются и в нашем прошлом — привет от дальних предков. Желание влюбляться и искать пару весной — непреодолимый инстинкт для современного человека.

«У животного мира взаимодействия в группе, направленные на размножение, связаны с тем временем, когда потомство можно пропитать. Ну а так как мы имеем те же самые участки мозга, те же самые базовые принципы, то что-то такое из животного мира в нашем мозге тоже осталось», — уточнила кандидат биологических наук и нейробиолог Екатерина Тарасова.

Группа ученых — физиков, химиков, нейрофизиологов, антропологов, психологов и представителей других наук — отправилась в уникальное путешествие, чтобы ответить на главный вопрос: «Где живет любовь?»

9 марта впервые можно будет увидеть научно-популярный документальный фильм «Где живет любовь?»