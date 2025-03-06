Разгром немецкой танковой элиты: 80 лет с начала Балатонской оборонительной операции

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Технику советской армии поставляли заводы, эвакуированные вглубь страны в 1941 году.

Ровно 80 лет назад началась Балатонская операция. Она стала последним крупным оборонительным сражением советской армии во Второй Мировой войне. Вермахт рассчитывал на внезапность. Противник тайно стягивал армию и свои лучшие танки к озеру Балатон в надежде разгромить наши войска, но советская власть о плане узнала.

Наши танки в рядах немецкой армии к тому моменту вызывали страх. В арсенале уже были самоходные установки, способные разбивать немецкие «Тигры» и «Пантеры». Впервые мы им дали отпор еще в 1943-м в Курской битве. Разработали эти машины в Челябинске. Производство наладили на базе эвакуированных заводов с запада страны. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов о том, как в короткие сроки удалось перевести в тыл целые предприятия.

В годы Великой Отечественной войны Челябинск получил название Танкоград. Оно было неофициальным, и на картах тех лет его не найти. Но при этом все в Советском Союзе знали, что именно здесь, в южноуральской столице производят танки для фронта.

Челябинский тракторный стал крупнейшим центром танкостроения. Сюда из Ленинграда эвакуировали Кировский завод, где производили танки КВ. Перевозили оборудование в октябре 1941-го, уже больше месяца была блокада. А бои шли всего в четырех километрах от заводских стен.

«Эвакуация происходила в очень сложных условиях, которые даже нам, наверное, сегодня не понять. На заводе не было отопления, не было электричества. И вот в этих условиях надо было разбирать оборудование, упаковывать его в ящики, маркировать», — заявил директор Музея истории и техники Кировского завода Игорь Саврасов.

С берегов Невы на Урал принесли путиловцы свои трудовые традиции. Завод имени Кирова на новом месте с удвоенной силой стал выпускать танки.

Эвакуировали в Челябинск и Харьковский завод № 75. До наших дней на ЧТЗ сохранилось привезенное оборудование. Вот на этом станке производили моторы для танков.

По соседству, через железную дорогу, находился завод станкостроения. Только туда эвакуировали 23 предприятия. Начали производство брони и башен для танков, снарядов, наладили серийный выпуск направляющих для «Катюш». Детали на соседний завод доставляли под землей.

«Был тоннель, который напрямую проходил с изготовления и прям до завода ЧТЗ по тоннелю на сборку на завод», — заявила заведующая Музеем боевой и трудовой славы завода «Станкомаш» Надежда Тарасенко.

В июле 1944-го перед заводчанами поставили задачу — повысить защищенность танков. Самым слабым местом была башня. Новую обтекаемую форму, от которой рикошетили снаряды, один из конструкторов придумал во время бритья. Так родился танк ИС-3.

«Мыльница выскользнула и перевернулась. Он стал ее поднимать — ничего подобного. И вдруг ему приходит мысль: а вдруг башня должна быть такой формы, как мыльница», — заявила директор Музея трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода Надежда Дида.

Всего за годы войны Танкоград дал фронту 18 тысяч танков, около 50 тысяч танковых моторов и 17 миллионов заготовок боеприпасов.

По общим подсчетам каждая пятая машина для фронта была выпущена здесь, в Танкограде. Речь о танках, самоходных установках и тракторах.

Эвакуация крупных предприятий в начале войны потребовала колоссальных усилий. Из прифронтовых территорий вывезли немыслимое количество — 1523 завода. И это всего за год. Разместили их в Казахстане и Средней Азии, Поволжье, Западной и Восточной Сибири. Больше всего принял Урал (667).

Историки и сейчас считают эту масштабную переброску людей и заводов в тыл чем-то невероятным.

«Я лично восхищаюсь этими людьми, я вот, когда читаю эти документы, как они смогли это все сделать. Учитывая, что нет Интернета, телефонная связь странным образом работает, коммуникация только на бумаге», — отметил кандидат исторических наук Николай Антипин.

Стояла сложная задача — обеспечить быстрый переезд предприятий с запада на восток. А с востока на запад организовать зеленые коридоры для поездов с готовыми танками, пушками и снарядами. Пассажирские перевозки отменили полностью — за исключением транспортировки эвакуированных и солдат. Возили их вот в таких теплушках. Иногда в ход шли плацкарты — по дореволюционной привычке их еще называли вагонами третьего класса. Маршруты перевозок строили вручную.

«Начальник станции звонил одному, другому. Маршрут туда приготовить, подать поезд туда, подать поезд сюда. Такие-то вагоны расцепляем. В общем, телефонная связь работала у нас очень даже хорошо», — заявил инженер подразделения сохранения исторического наследия московской железной дороги Рустам Садретдинов.

Московский завод имени Сталина перевезли в Ульяновск, Шадринск, Миасс. В последнем сначала производили комплектующие для ЗиСов. А затем из Ульяновска реэвакуировали часть столичного предприятия. И началось полноценное производство. У станков в те годы наряду со взрослыми стояли воспитанники детских домов, которых перевезли на Урал подальше от линии фронта.

Первый ЗиС, полностью собранный Миассе, сохранили и установили на площади перед автозаводом. Эта машина сошла с конвейера 8 июля 1944 года. Производство под нужды фронта было настолько быстрым, что в сентябре того же года здесь выпустили тысячный военный грузовик.

На базе Шасси ЗиС-5В, которые выпускали в Миассе, делали «Катюши». В такой модификации установок было мало. В основном реактивную артиллерию монтировали на ЗИС-6. Но миасский грузовик полюбился фронтовикам — его легко было ремонтировать. Они прозвали его «Захар».

«Он и подвозил подмогу, и жизненно-необходимые продукты, и боеприпасы. И являлся тягачом для различных установок. То есть без грузовика фронтовикам просто было не обойтись», — заявила экскурсовод Музейно-выставочного центра Уральского автомобильного завода.

Эвакуация 1941–1942 годов признана одной из грандиозных операций Советского Союза. Ее сравнивают по значимости с величайшими битвами Второй Мировой. Победа была бы невозможна без подвига тех, кто в сложных погодных условиях и в сжатые сроки обеспечил работу предприятий в тылу.