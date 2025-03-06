«Охотники за дронами»: как бойцы РФ защищают города от от атак с воздуха

В России создали специальные отряды для защиты городов от беспилотников

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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ВСУ стали использовать новые и более опасные типы беспилотников для атак в прифронтовой зоне.

В России модернизируют тактику борьбы с беспилотниками. В прифронтовых городах боевики Вооруженных сил Украины постоянно атакуют с воздуха жилые дома, бьют прицельно по мирным. Чтобы защитить население, на улицы вышли бригады охотников за дронами.

В один из рейдов с ними отправился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

У стрелка нет шанса на промах. Или он собьет дрон-камикадзе, или дрон убьет его. Прифронтовой город. Вражеские беспилотники повсюду.

Дроны ударили по гражданским машинам. Один из водителей не смог убежать. Но есть люди, которые буквально на страже городских улиц. И мы вместе с ними караулим новые нападения дронов. Засекреченное подразделение называют «Орнитологи».

«В любом другом месте это может выглядеть как угодно, но вот здесь, в прифронтовой полосе, это выглядит именно так. Люди в камуфляже, с ружьями гладкоствольными, направленными в небо!», — рассказал корреспондент Станислав Григорьев.

На груди у каждого — дрон-детектор. Пищит, не переставая.

«Да, показывает FPV (дроны — Прим. ред.)», — предупредил один из сотрудников подразделения по борьбе с БПЛА.

Мужчины знают звук каждого беспилотника и его очертания. Предупреждают нас, у противника появились опасные новинки — дроны с шрапнелью и дроны на оптическом волокне — тончайшем проводе.

«Даже если были мы стояли здесь (не услышали бы — Прим. ред.). Бесшумные, ни пропеллера, ничего не слышно, ничего. Тихо идет, несет заряд с собой снизу», — рассказал сотрудник подразделения по борьбе с дронами с позывным «Серб».

Но нам, скорее всего, предстоит иметь дело с обычными FPV, которыми управляют по радио. Вражеский оператор прекрасно видит, куда направляет дрон.

«Дороги здесь буквально заставлены гражданскими сгоревшими автомобилями. Вот это — обычная легковушка. Она просто проезжала по улице, и в нее прицельно попал FPV-дрон!» — рассказал корреспондент Станислав Григорьев.

Бьют даже по рейсовым автобусам. Они здесь все с системами радиопомех на крыше.

«С работы на автобусе быстренько домой и особо никуда. В засаде сидим дома. Я вот выйду с собачонкой погулять, и мандраж такой, что вообще! Сколько у нас здесь автобусов перебили!», — поделилась местная жительница Людмила Буц.

Задача «орнитологов» отследить дрон и сбить, прежде чем он подлетит куда-нибудь. Опять звенит детектор. И опять стрельба.

Дрон удалось подстрелить на самом подлете к многоэтажке. Он хотел попасть в окно. А вот и добыча этой странной охоты.

Руководитель охотников за беспилотниками говорит: еще пару месяцев назад положение было критическим. Именно тогда было решено создать группу «Орнитологов».

«Определенная ситуация: автобус останавливается на остановке и ему в газовый баллон сброс. Но тут даже РЭБ (радиоэлектронная борьба — Прим. ред.) не помогает», — рассказал сотрудник правоохранительных органов с позывным «Шмель».

После массового отстрела дроны стали летать осторожнее и выше. Им все труднее достать до цели. И именно благодаря «Орнитологам» на окраинах города вновь появились обычные прохожие. В этот день они садились в автобус под тщательным присмотром охотников за дронами.