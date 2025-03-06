Трамп намерен до конца своего срока построить стену вдоль южной границы США

Вэнс: Трамп намерен до конца своего срока построить стену вдоль южной границы

Фото: Reuters/Крейг Хадсон

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Ее охрана будет усовершенствована с помощью искусственного интеллекта.

Американский лидер Дональд Трамп намерен до конца своего срока построить вдоль южной границы страны стену. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет CBS News.

«Я думаю, президент надеется, что к концу срока мы построим всю пограничную стену», — заявил он.

Он добавил, что охрана границы будет усовершенствована. Белый дом планирует использовать для этого искусственный интеллект.

«Нам нужны новые законы для обеспечения безопасности границы. Нам нужен был новый президент. И слава богу, что он у нас есть», — добавил Вэнс.

Вводить войска в Мексику США не планирует. Что касается признания Соединенными Штатами мексиканских наркокартелей террористическими организациями — Вэнс уверен, что этот шаг сделает возможным «применение всех ресурсов вооруженных сил для усиления контроля на границе».

В любом случае, решение о том, как применять войска, остается за Трампом.

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