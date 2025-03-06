«Мои двери открыты»: стилист Байрамов готов помочь Брухуновой сменить имидж

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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После разбора образов супруга Петросяна разразилась гневной тирадой на стилиста, назвав его псевдоэкспертом.

Стилист Омар Байрамов готов помочь Татьяне Брухуновой со стилем, несмотря на их недавний конфликт. Об этом эксперт в сфере моды заявил на закрытом премьерном показе сериала «Между нами химия» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Накануне супруга Евгения Петросяна разразилась критикой в адрес Байрамова в соцсетях. Стилист разобрал ее образ в одном из своих интервью. Брухуновой разбор не понравился, и она решила выдать в личном блоге резкую ответную реакцию.

По словам Байрамова, Брухунова написала комментарий с нелицеприятными высказываниями, но позже поспешила его удалить, однако мужчина успел зафиксировать послание от Татьяны и сохранить его в качестве доказательства.

«Я никогда в жизни не посмел кого-либо оскорбить, кому-либо угрожать, как угрожала мне она. Благо все зафиксировано», — сказал он.

Несмотря на резкие высказывания и призыв к травле со стороны Брухуновой, Байрамов выразил готовность посодействовать смене ее имиджа, если та обратиться за советами. К тому же он добавил, что впервые предоставил бы свои услуги безвозмездно.

«Могу ей сказать, что мои двери для нее открыты, и если она захочет придать своему образу действительно красивый вид, то я готов ей в этом помочь», — добродушно сообщил Омар.

По словам Байрамова, поведение жены Петросяна в Интернете вызвало у него лишь недоумение. Он напомнил, что богатство не должно становится возможностью для проявления безнаказанности знаменитых личностей и их родственников.

«Не нужно думать, что если вы дорвались до денег, то вам все дозволено. Не нужно ставить себя выше других. И, я думаю, полезно, когда за такие вещи наказывают, чтобы люди отдавали себе отчет, что за языком нужно следить», — рассудил Омар.

Наказание, по словам Байрамова, необходимо проводить исключительно в правовом порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брухунова пригрозила стилисту, который раскритиковал ее образ.