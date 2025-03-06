Авиаудар про бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские ракеты уничтожили не только технику, но и живую силу противника.

Экипаж КА-52м нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.