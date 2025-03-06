Франция и Великобритания разработают мирный план по Украине и представят Трампу

Фото: www.globallookpress.com/Christa Eder / CHROMORANGE

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Покровительство США потребуется для гарантий безопасности.

Политики Франции и Великобритании планируют за ближайшие дни завершить разработку мирного плана по конфликту на Украин и представить проект на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Уточняется, что указанный план будет подразумевать сначала короткое перемирие, а в последующем перейдет в расширенные гарантии по безопасности. Европейские страны утверждают, что Соединенные Штаты необходимы в процессе урегулирования, поскольку от них потребуются эти самые гарантии в будущем.

«Мы планируем составить этот план за несколько дней, а не за недели», — пояснил европейский дипломат.

По информации издательства, лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно по-отдельности пообщались по телефону с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после перепалки лидеров США и Незалежной в Белом доме.

До этого французский президент при обращении к нации назвал Россию «угрозой для Европы» и выступил против завершения конфликта на Украине.

Также поступала информация, что Зеленский собирается вернуться к переговорам о сделке по ресурсам, а также не отрицает готовности к переговорам, что положительно расценили в Кремле.

Ранее 5-tv.ru писал, как Трамп высказался об Украине.