Помощь организму: продукты, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы

Фото: www.globallookpress.com/Jiri Hubatka

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Выбирать следует еду богатую омега-3 жирными кислотами и витаминами.

Состояние сосудов влияет на общее здоровье организма, в том числе на риск развития атеросклероза и гипертонии. Функциональный диагност Ирина Поляева в разговоре с Газета.ру подчеркнула, что одним из ключевых факторов, способствующих здоровью сосудистой системы, является правильное питание, и рассказала о продуктах, благоприятно влияющих на укрепление сосудистых стенок.

Первую группу продуктов составляют фрукты и ягоды. Цитрусовые, например, лимоны, апельсины, грейпфруты — отличные источники витамина С, который укрепляет сосуды. Ягоды, в особенности черника, малина и клубника, содержат антиоксиданты и флавоноиды, способствующие улучшению кровообращения и уменьшению воспалительных процессов.

Также эксперт отметила, что полезно включать в рацион зеленые овощи, продукты второй группы, — шпинат, капусту, брокколи, зеленый перец, а также зелень, богатую витаминами К и С и магнием.

В третью группу продуктов входят грецкие орехи, миндаль, семена льна и чиа, которые богаты омега-3 жирными кислотами, снижающими уровень холестерина и увеличивающими эластичность сосудов. Врач-кардиолог добавила, что в рационе должно быть достаточно рыбы и морепродуктов, которые также являются источником полезного элемента и способствуют улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

В качестве четвертой группы называются овсянка, коричневый рис и киноа. Эти продукты содержат клетчатку и витамины группы В, которые способствуют улучшению обмена веществ и поддерживают здоровье сосудов.

Кроме того, Поляева упомянула о специях и травах. Например, куркума обладает противовоспалительными свойствами, а имбирь улучшает кровообращение. Также не следует забывать о чесноке, который известен своими свойствами улучшать кровоток и бороться с воспалениями.

При этом специалист отметила, что важно регулярно заниматься физической активностью и отказаться от вредных привычек.

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