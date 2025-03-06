«Действовать нужно быстро»: Путину доложили о мерах защиты россиян от мошенников

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Готовится законопроект, который содержит три десятка нововведений.

Владимир Путин провел совещание с Правительством. Обсуждали борьбу с кибер-преступлениями. В прошлом году мошенники более 50 тысяч раз взламывали аккаунты на портале Госуслуг. А общая сумма, которую россияне перевели аферистам — превысила 200 миллиардов рублей. Это можно сравнить с бюджетом, к примеру, Хабаровского края.

Количество преступлений, связанных с использованием телефонов, интернета и социальных сетей продолжает стремительно расти. Все чаще аферисты используют искусственный интеллект. Что может помешать мошенникам, выяснял корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Открывая совещание по противодействию мошенникам, Владимир Путин сразу обозначил: жду не доклады с абстрактными цифрами, а конкретные решения.

«Дальше-то конкретные действия наши какие? Вот мы сейчас пообсуждаем все, скоординируем наши действия. Дальше-то действия какие должны быть?» — спросил он.

Президенту доложили: законопроект готов и содержит три десятка нововведений. Среди них, например, такие: госорганам запретят обращаться к гражданам через иностранные мессенджеры. Госорганы смогут звонить, но все их звонки будут маркированы.

«Если звонок осуществляется из организации, то на мобильном телефоне у гражданина высвечивается не цифровой номер звонящего, а наименование организации», — пояснил заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Законопроект предполагает создание единой антифрод-платформы. В первую очередь она должна объединить банкиров и операторов связи. Они будут совместно вычислять подозрительные звонки и операции и предупреждать друг друга. Закон также вводит уголовную ответственность для дропперов — пособников мошенников, которые занимаются обналичкой, сим-картами и прочими техническими услугами, а при задержании делают удивленное лицо.

«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже по тысяче карт. Но беда заключается в том, что среди так называемых дропперов много подростков, которые даже не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники», — заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Целую группу дропперов задержали в Воронежской области. Все молодые — от 17 до 21. Изъяты ноутбуки, пакеты с сим-картами и кредитками. Действовали в интересах кураторов из кол-центров. С помощью специальных сим-боксов делали так, что звонки с украинских номеров определялись в России как местные.

Эльвира Набиуллина сказала, что ответственность банков возрастет. Кредиты, которые будут выданы без всех антифрод-мер, будут аннулированы. Одна из таких мер уже действует — так называемый период охлаждения на потребительские кредиты свыше 200 тысяч: нужно ждать два дня, в течение которых жертва часто выходит из-под влияния мошенников. Опыт признан успешным и подобных разумных ограничений в законопроекте много. И особенно усилят контроль за дистанционной выдачей кредитов.

«Пишет женщина: наша семья многодетная, нас обманули мошенники больше чем на 6 миллионов. Как можно было выдать человеку кредит в банке, когда у него уже три кредита взято, когда у него ипотека. Почему банки одобряют выдачу кредитов, когда на человеке такое финансовое обременение», — отметил руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Особое место в законопроекте занимает воспитание финансовой грамотности, то есть просвещение масс. И это действительно важно. Яркий пример, когда инициатива сверху подхвачена снизу, это проект «Фрод-рулетка» — сервис, позволяющий всем желающим перехватывать звонки мошенников и издеваться над ними. Это действительно работает и становится по-настоящему народной забавой — развлекаться и при этом спасать чью-то реальную бабушку, притворившись ей. Отвлекать мошенников на себя и доводить их до истерики.

А еще разработаны специальные боты, которые могут без участия человека вести долгие беседы с мошенниками и, по сути, блокируют их. Идей много, теперь нужно объединить усилия всех, кто занимается этой проблемой.

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие. Поэтому действовать нужно быстро, в принципе, понятно, вот сейчас обсуждение показало, что нам понятно, что нужно сделать. Давайте сделаем все это быстро, без так называемого периода охлаждения», — заявил Путин.

Президента заверили, что законопроект уже прошел экспертную оценку, готов пройти все три чтения в Думе и может вступить в силу уже в течение месяца.