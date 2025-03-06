Врачебная ошибка? Почему в лечении Папы Римского нет положительной динамики

Фото: Reuters/Гульельмо Манджапане

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Понтифик находится на грани жизни и смерти.

Состояние Папы Римского Франциска с середины февраля стремительно ухудшается. Сообщалось, что он находится на неинвазивной механической вентиляции легких после двух приступов дыхательной недостаточности. В беседе с aif.ru председатель Московского городского научного общества терапевтов и профессор Павел Воробьев рассказал, что спасение понтифика возможно, если применять правильное лечение.

Эксперт полагает, что при скором приеме антикоагулянтов и свежезамороженной плазмы, а также проведении плазмафереза — забора крови и очистки от токсичных веществ — возможно выздоровление священнослужителя.

По словам специалиста, по объявленным в СМИ симптомам, у Папы Римского наблюдается синдром внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром), и его нужно незамедлительно лечить, поскольку без этого Франциск может вскоре скончаться.

В России с данным синдромом научились успешно бороться и делают это около сорока лет. Метод регулярно использовался во время пандемии COVID-19, и с его помощью удалось спасти большое количество заболевших. Применяют его и в настоящий момент. Однако западные страны не спешат перенимать опыт российских коллег, поэтому жизни многих людей под угрозой.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Папы Римского снова эпизоды острой дыхательной недостаточности.