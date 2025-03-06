Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком

Фото: Reuters/Джефф Берк

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Сумма выплат будет удваиваться его командой.

Хоккеист Александр Овечкин, которому осталось всего 11 шайб для преодоления рекорда канадца Уэйна Гретцки, заявил, что отныне за каждую забитую им шайбу он будет переводить в фонд борьбы с детской онкологией сумму, равную количеству его голов в НХЛ.

Капитан хоккейной команды «Вашингтон» поделился, что он собирается делать выплаты до конца своей карьеры, а руководство его клуба пообещало удваивать сумму каждой выплаты. Сейчас на счету Овечкина уже 884 шайбы.

«Я горжусь тем, что присоединился к фонду и поддерживаю их усилия по финансированию исследований раковых заболеваний, которые спасают людям жизни. На протяжении всей своей карьеры в НХЛ я встречал много храбрых детей, борющихся с раком, и чувствую, что важно сделать все возможное, чтобы помочь спасти больше жизней от этого ужасного заболевания», — рассказал Овечкин.

Акция стартует уже шестого марта с матча «Кэпиталз» против «Рейнджерс». Для болельщиков обеих команд также будет открыта возможность стать частью общего дела и помочь в сборе средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг».