«Целлюлит одолел»: Виктория Боня теряет форму перед пляжным сезоном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Ради идеальной внешности телеведущая готова на многое.

Телеведущая Виктория Боня страдает от целлюлита. Для борьбы с несовершенствами она прибегла к аппаратной косметологии, пишут 7Дней.ru.

Виктория записалась на прием к косметологу сразу после того, как заметила следы целлюлита на коже. Бороться с ним она решила с помощью аппарата, который глубоко прогревает неидеальные участки тела и оказывает на них механическое воздействие.

«Больно. Точнее очень горячо», — описала Боня процесс преображения в личном блоге.

Если аппаратная косметология не принесет результатов, Виктория отправится к хирургу. Она уже перенесла несколько операций на лице и теле, в том числе липосакцию. На сложное вмешательство телеведущая решилась, чтобы добиться идеально плоского живота.

Виктория не скрывает, что на многое готова ради идеальной фигуры. Так, она худела, принимая «Оземпик» — препарат для больных диабетом II типа. Это небезопасно, потому что «Оземпик» имеет множество побочных эффектов, некоторые из которых являются совершенно непредсказуемыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Боня решила помириться с Бородиной.