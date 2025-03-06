В США раскрыли причину, по которой приостановили военную помощь Украине

Фото: www.globallookpress.com/Henning Kaiser

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Переговоры по сделке о продаже редкоземельных металлов продолжаются.

США остановили военную помощь Украине, потому что пересматривают ее финансирование. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины», — сказала она.

Она также отметила, что переговоры США и Украины касательно сделки о редкоземельных металлах продолжаются.

Американский президент Дональд Трамп распорядился прекратить поставки оружия в Киев 4 марта. СМИ распространяли информацию о том, что этот шаг — метод давления на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы, таким образом Трамп ускоряет процесс заключения сделки по редкоземельным металлам и избегает необходимости давать Украине гарантии безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Ближайшие союзники Вашингтона, в том числе Британия, все еще получают информацию о России и Украине, но Киев — нет. Соединенные Штаты могут запретить Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки на фоне заморозки военной помощи.