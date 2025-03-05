«Терпеть не хочется»: Брухунова пригрозила стилисту, который раскритиковал ее образ

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Супругу Петросяна сильно задели комментарии Омара Байрамова о ее гардеробе.

Жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пригрозила судом стилисту Омару Байрамову, который подверг критике ее стиль в большом интервью для KP.RU. Он заявил, что 35-летняя жена юмориста выбирает одежду «словно из пыльного бабушкиного сундука», а порой ее образы похожи на «зэковскую форму».

При этом некоторые вещи Брухуновой стоят как «однушка» в провинции. Например, один ее образ может стоить три миллиона рублей. Стилист честно сказал, что считает супругу юмориста безвкусной.

«Да, дорогие сумки, дорогая обувь, но никакого изящества и стиля в этом нет. Брухунова считает себя иконой стиля, но по факту вкуса я тут не вижу», — высказался стилист.

Супруга Петросяна резко отреагировала на обзор стилиста ее повседневных образов и написала гневный комментарий под постом Байрамова в соцсетях. Комментарий был удален, но стилист предоставил 5-tv.ru текст этого сообщения.

«Простите Омар. Критиковать меня может только Эвелина Хромченко. Ведь с ее мнением считаются во всем мире, но явно не Вы. Вы профессионально никак себя не зарекомендовали. Или я ошибаюсь? Позвольте увидеть ваши работы дабы я могла оценить, а не только Вы», — написано в удаленном сообщении (Пунктуация и орфография автора — Прим.ред.).

Скрин из аккаунта Омара Байрамова в соцсети. Фото: Instagram*/omarbayramov

При этом Брухунова призвала своих подписчиков пожаловаться на публикацию в соцсетях, в которой стилист прорекламировал свое интервью.

«Девушки! Прошу пожаловаться на эту публикацию. К псевдостилистам я отношусь с пониманием, но когда оценочное мнение сформировано так, что требует повести в суд, терпеть не хочется!» — написала она в личном блоге.

Татьяна Брухунова частенько оказывается в центре скандалов, связанных с модой. Например, не так давно супруга Петросяна обсмеяла женщин, которые носят подделки брендовых сумок вместо оригиналов. После этого Брухунова подверглась жестко критике со стороны знаменитостей и интернет-пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шаляпин жестко осадил Брухунову после скандала с «палью».

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