Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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«Гран-при» получил москвич Илья Большаков за путешествие по Сахалинской области.

В Москве сегодня награждали путешественников, которые не только побывали на Дальнем Востоке, но и сняли фильмы об этом.

Участники конкурса, который так и называется «Дальний Восток — земля приключений», покоряли горы, сплавлялись по бурным рекам, изучали морские бухты и пляжи. В итоге победителем стал научный сотрудник МГУ Илья Большаков.

Он побывал на Курилах, посетил один из самых красивых в мире — потухший вулкан Креницына.

А в номинации «Лучшее зимнее путешествие» главный приз достался хабаровчанину Михаилу Непогодину за путешествие через Баджальский хребет.

Всех участников поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы считаем этот конкурс важным. На первый взгляд кажется, что это дело самого человека, куда он будет путешествовать, что он смотрит, но это совершенно не так. Дело в том, что каждым маршрутом, который вы прошли, о котором вы рассказали, про который сняли фильм, вы кому-то открываете глаза на Дальний Восток нашей Родины», — сообщил Трутнев.

На этот раз жюри отсмотрело свыше 600 работ. Это в три раза больше, чем во время первого конкурса.