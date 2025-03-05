«Русский флер»: раскрыта стоимость платья жены Юры Борисова на афтепати «Оскара»

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

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Анна Шевчук стала настоящей звездой вечера.

На афтепати «Оскара» в Лос-Анджелесе внимание зрителей привлекла жена актера Юры Борисова, Анна Шевчук. Она появилась в ослепительном платье в русском стиле — белом наряде «Гжель» из свадебной коллекции дизайнера Светланы Тегин за 190 тысяч рублей. Фотографиями с вечера делится Газета.ру.

Сама Тегин в интервью с изданием отметила, что сразу почувствовала: это именно тот образ, который идеально подойдет для столь знакового события.

«В нем есть нежность, строгость и русский флер. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — поделилась дизайнер.

Для Тегин это событие стало не только триумфом ее работы, но и важным этапом в подготовке новой коллекции. Уже в ближайшем будущем она представит линейку, вдохновленную балетом — «2 Анны», над которой она также работала как художник по костюмам. Однако подробности о том, какие знаменитости примерят ее творения, дизайнер пока держит в секрете.

3 марта в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения «Оскара», ставшая знаковой не только для мировой кинематографии, но и для России. Юра Борисов, попавший в список номинантов, претендовал на награду за роль второго плана в фильме «Анора», но в итоге уступил Кирану Калкину, который получил статуэтку за роль в картине «Настоящая боль».

После церемонии в Лос-Анджелесе традиционно состоялась вечеринка Vanity Fair, на которой Юра Борисов появился в стильном черном костюме с бабочкой. Его жена Анна, в свою очередь, стала настоящей звездой вечера, привлекая внимание не только своим нарядом, но и харизмой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему всем нравится Юра Борисов.