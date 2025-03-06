Путин призвал МВД усилить борьбу с киберпреступностью

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На расширенной коллегии Министерства внутренних дел президент заявил о растущей угрозе онлайн-преступности и призвал ведомство активнее использовать цифровые технологии для борьбы с новыми вызовами.

Высокие технологии — новый фронт борьбы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Кибермошенничество, криптосхемы, колл-центры-призраки. Ущерб от подобных преступлений превысил 200 миллиардов рублей, а раскрываемость упала.

Об этом Владимир Путин заявил на расширенной коллегии ведомства. Но ответ есть — умные города, цифровые платформы и киберпостовые стали напарниками полиции.

Как обогнать преступность, которая с каждым годом становится высокотехнологичнее? Об этом рассказал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

В сводках МВД есть случаи и погони со стрельбой. Полтора километра проехал на капоте машины преступников оперативник из Орска, когда проводил задержание квартирных воров. Пришлось открыть огонь. Теперь он представлен к награде.

Но так же выразительно ежегодная коллегия МВД показывает, как меняется преступность, вооружившись высокими технологиями и практиками социальной инженерии. Владимир Путин призвал МВД быть внимательнее, тем более что раскрывать такие преступления трудно.

«Их число, и вы это хорошо знаете, выросло, а ущерб превысил 200 миллиардов рублей. Причем почти четверть обманутых пострадавших людей — это пенсионеры. Обращаю внимание, что раскрываемость таких преступлений, к сожалению, тоже снизилась и составила порядка 23%», — сказал президент России Владимир Путин.

Международная преступность, которая вьет гнезда в колл-центрах — явление хоть уже и не новое, но вновь и вновь поднимает голову, сколько бы таких центров не прикрывали. Столица. Здесь был раскрыт мошеннический интернационал.

Схема была построена на попытках убедить людей вкладывать деньги в крипто валюты и торговые площадки. Адресат, куда преступники отправляли средства, хорошо известен.

«Целые криминальные производства по мошенническому выкачиванию денег у россиян посредством Интернета сосредоточены сегодня на Украине», — заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.



Беспокоят полицию и подстрекатели, которые тоже, как правило, находятся на Украине и пытаются обманом или шантажом вовлечь в противоправную деятельность детей.

«С мая по октябрь министерством осуществлен комплекс специальных мер по установлению подростков, проявляющих интерес к деструктивной идеологии, а также взрослых подстрекателей. Задокументировано 82 тысячи фактов размещения запрещенной информации», — доложил министр.

Впрочем, общий уровень подростковой преступности стал ниже.

«Нужно и дальше делать все, чтобы защитить от угроз, от втягивания в противоправную деятельность, в том числе в наркобизнес и киберпреступность», — сказал Владимир Путин.

Полиция старается идти в ногу со временем. Формируется единая система противодействия преступлениям. Когда специальная цифровая платформа должна обеспечить оперативный обмен информацией между МВД и министерствами.

Крылатая фраза, что «вор должен сидеть в тюрьме», на коллегии актуальности не утратила. Но сегодня куда важнее профилактика правонарушений. И здесь у полицейских появились цифровые напарники системы умного города. А для общения с нами есть, например, подкаст кибер постовой, где сотрудники МВД рассказывают, как не стать жертвой мошенников.

Новации, в том числе цифровые, должны сыграть позитивную роль в миграционной политике. Сейчас формируются ее новые контуры. Пока же МВД выявило 700 тысяч человек, которые только в прошлом году находились в России незаконно. Но есть и обратная сторона.

«Следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране», — сказал президент.

В новых и в приграничных с зоной специальной военной операции регионах борьба идет с незаконным оборотом оружия. Усилили досмотр и изымают немало. Меньше стало ДТП, краж, рецидивов. Чаще стали раскрывать старые преступления. Впрочем, позитивная статистика — не повод ослаблять контроль. Особенно в преддверии восьмидесятилетия Великой Победы.

«Строгое соблюдение закона должно быть абсолютно обеспеченно и гарантированно. Никакой расхлябанности ни в коем случае ни по одному направлению деятельности допускать нельзя. Вы все люди в погонах. Так же, как и наши бойцы, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Но у вас свои задачи. И все, что мы делаем и на линии фронта, и здесь, должно быть подчинено одной единой логике и одной цели — Победе. Должно быть подчинено достижению поставленных перед нами задач, обеспечению безопасности государства и будущего России», — сказал Владимир Путин.

Президент рассказал: он хорошо знает об острой нехватке кадров в МВД. И поблагодарил сотрудников, которые несут службу, в том числе в зоне СВО, и помогают защитить порядок в новых регионах.