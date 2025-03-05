Новые геополитические планы: как прошло выступление Трампа перед Конгрессом США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz; 5-tv.ru

Американский лидер ворвался в зал под крики одобрения республиканцев, но демократы в розовых пиджаках попытались устроить саботаж.

Выступление президента США Трампа минувшей ночью больше напоминало микс оваций и хаоса. Американский лидер ворвался под крики одобрения республиканцев, но демократы в розовых пиджаках попытались устроить саботаж. Некоторых даже пришлось выводить из зала с охраной.

Тем не менее, Трамп сумел озвучить свои геополитические планы, основные направления работы внутри страны и перспективы урегулирования украинского конфликта. Корреспондент «Известий» Максим Прихода продолжил.

Под неприлично долгие аплодисменты и одобрительные возгласы сторонников он взошел на трибуну, чтобы заявить: «Америка возвращается».

Но, учитывая, что возвращение США Трампа приветствуют в Конгрессе далеко не все, гладко это выступление пройти не могло. Между Трампом и демократической частью Конгресса слишком уж сильный — в прямом смысле — контраст.

И речь не только о розовых пиджаках, в которые некоторые представители демократического меньшинства нарядились в поддержку сексуальных меньшинств*.

Здесь были и скупые слезы, и попытки откровенного саботажа.

Особо буйных пришлось выгонять с охраной. И хотя весь мир, последние недели не отрываясь, следит за внешней политикой Трампа, эта речь была больше посвящена проблемам внутренним.

Уж не в том ли причина, что почти все, что сказано с трибуны в Конгрессе он говорил и до этого в социальных сетях.

Например, тезис про рекордно низкий уровень нелегальной миграции — он выложил еще позавчера. И вот — та же формулировка.

И все 43 дня своего второго срока Трамп проявляет последовательность и в действиях — он упорно, несмотря на сопротивления недобитых миллиардером Илоном Маском остатков дипстейта, делает то, что говорит.

И вот уже на картах Мексиканский залив переименован в Американский. А компании из США берут под контроль Панамский канал.

В тех же соцсетях он с упорством называет канадского премьера Джастина Трюдо — губернатором Канады. И, как и обещал, вводит пошлины против этого территориального образования. И повысит еще.

Но чаще всего из уст Трампа звучит тезис о том, что ему нужен мир между Россией и Украиной. Что бывает с теми, кто этот мир на концептуальном уровне отвергает — весь мир видел.

Макрон, Стармер, а затем Зеленский по очереди съездили в Вашингтон. И встречи каждого из них с Трампом прошли, мягко говоря, не так, как они того ожидали.

Теперь они решили съездить в Белый дом вместе: французский и британский лидеры в качестве группы поддержки Зеленского. Может, хоть так Трамп его не выгонит.

«Я думаю, что Трамп, как бизнесмен, видит плохую сделку. Он понимает, что Украина действительно проигрывает. Вероятно, теперь он получает настоящую разведывательную информацию», — сообщил политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Но и вне контекста мира на Украине о восстановлении партнерских взаимовыгодных отношений с Россией — Трамп тоже последовательно и много говорит. Что ж, его срок только начался, и это позволит понять — реальны ли эти намерения, или здесь это просто слова.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.