Перенесла операцию: что сейчас с девушкой, в которую стреляли в Петербурге

Девушка, в которую стреляли в Петербурге, перенесла операцию

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Северной столице экс-бойфренд несколько раз выстрелил в свою подругу, после чего покончил с собой.

Стали известны новые подробности криминальной драмы, которая разыгралась в Петербурге. Девушка, в которую бывший парень выпустил несколько пуль, успешно перенесла операцию.

Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии.

Известно, что пара недавно рассталась. Мужчина решил расправиться с подругой.

Спустя несколько часов после нападения стрелка нашли мертвым в салоне своей машины. Сообщается, что он покончил с собой.

Нам удалось поговорить с его родными и соседями из Псковской области.

«Никто его не знает, он здесь не живет 20 лет. Нормальный чувак был. Случилось такое, бывает», — рассказал его бывший сосед.

«Парень как парень. Хороший. Маму любит. Я только знаю по-соседски, что он с ней хорошо общается. Помогает маме», — сказала соседка.

А вот близкие 38-летней петербурженки говорят, что мужчина вел себя последнее агрессивно. И постоянно устраивал сцены ревности.